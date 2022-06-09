Мужчина погиб в храме в Санкт-Петербурге

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Мужчина погиб в храме Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северо-Западный округ Росгвардии.

"В 17:58 наряд Росгвардии прибыл к месту стрельбы у храма на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. <...> Обнаружен погибший", – сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу в храме. В Росгвардии уточняют, что никто, кроме погибшего, не пострадал.

Правоохранители планируют проверить законность ношения оружия погибшим.

Ранее в июне четыре человека получили травмы в ходе конфликта со стрельбой в Подмосковье. Все пострадавшие, в том числе 15-летняя девочка, были госпитализированы и после оказания медпомощи отпущены домой.