Подсудимый ранил конвоира и пристава в суде Ростова-на-Дону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Обвиняемый по уголовному делу ранил конвоира и судебного пристава в Пролетарском суде Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Там пояснили, что подсудимый был доставлен на заседание в среду, 8 июня.

"Подсудимый при помощи заточки ранил конвоира, завладел его оружием и произвел выстрел в судебного пристава. Оба (находятся. – Прим. ред.) в больнице", – заявили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злоумышленника, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ЖК "Спутник" в столичном районе Мякинино. Местные жители рассказали, что мужчина зашел в подъезд дома и начал стрелять. В результате инцидента ранения получили два человека.

