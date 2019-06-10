Аскольд Запашный попал в ДТП на Ленинском проспекте

Фото: www.instagram.com/askoldzap

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве. Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав видео с камер наблюдения.

Инцидент произошел накануне ночью на Ленинском проспекте. На кадрах видно, как водитель пытался подрезать внедорожник Lexus LX570, задевает его и уезжает с места ДТП.

В момент происшествия в салоне находились две дочери Запашного.

"Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", – написал худрук.

Он поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые оперативно нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника ДТП.

"Все в порядке с ним. Только фару машине помяли. ГИБДД вовремя остановила человека, который подрезал, есть видео ДТП", – рассказала мать артиста Татьяна Запашная, добавив, что никто не пострадал, только дети испугались.



Ранее на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный анонсировал реконструкцию цирка.

Приоритетной задачей станет увеличение площадей для содержания животных. Предполагается, что в будущем зрители будут иметь туда доступ, "чтобы содержание животных было видно и оно было достойным".