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10:52

Аскольд Запашный попал в ДТП на Ленинском проспекте

происшествия культура

10:52

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Фото: www.instagram.com/askoldzap

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве. Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав видео с камер наблюдения.

Инцидент произошел накануне ночью на Ленинском проспекте. На кадрах видно, как водитель пытался подрезать внедорожник Lexus LX570, задевает его и уезжает с места ДТП.

В момент происшествия в салоне находились две дочери Запашного.

"Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", – написал худрук.

Он поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые оперативно нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника ДТП.

"Все в порядке с ним. Только фару машине помяли. ГИБДД вовремя остановила человека, который подрезал, есть видео ДТП", – рассказала мать артиста Татьяна Запашная, добавив, что никто не пострадал, только дети испугались.

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Никогда не знаешь, чем закончится твой день? Встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП. 🤬 Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии. Стоит отметить профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника. Спасибо Вам за это большое! Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались. You never know how your day will end? Met my family from the train station at 02.30 am and got into a night road accident. 🤬 The most disgusting thing is that the creature that rammed and almost brought my car (in which there were two small children) to the post, squealing brakes, cowardly disappeared from the scene of the accident. It is worth noting the operational work of the road service and the traffic police, who very quickly helped me, found a video of the incident, brand and number of the car of the culprit. Thank You very much for that! Thank God, no one was hurt, although the little girls were very frightened. #дтп #авария #ночныеприключения #дебилынадороге #caraccident #nightadventures #dumbsontheroad

Публикация от Аскольд Запашный (@askoldzap)


Ранее на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный анонсировал реконструкцию цирка.

Приоритетной задачей станет увеличение площадей для содержания животных. Предполагается, что в будущем зрители будут иметь туда доступ, "чтобы содержание животных было видно и оно было достойным".

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происшествия культура

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