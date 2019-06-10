Аскольд Запашный попал в ДТП на Ленинском проспекте

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве. Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав видео с камер наблюдения.
Инцидент произошел накануне ночью на Ленинском проспекте. На кадрах видно, как водитель пытался подрезать внедорожник Lexus LX570, задевает его и уезжает с места ДТП.
В момент происшествия в салоне находились две дочери Запашного.
"Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", – написал худрук.
Он поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые оперативно нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника ДТП.
"Все в порядке с ним. Только фару машине помяли. ГИБДД вовремя остановила человека, который подрезал, есть видео ДТП", – рассказала мать артиста Татьяна Запашная, добавив, что никто не пострадал, только дети испугались.
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