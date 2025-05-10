В Турции задержан объявленный в розыск РФ за терроризм преступник

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В Турции задержан объявленный Россией в розыск по линии Интерпола за международный терроризм преступник. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

По словам главы ведомства, преступника с инициалами Л. Р. задержали в юго-восточной провинции Хатай. Кроме того, в Анталье спецслужбы Турции также задержали члена действующей в России ОПГ Б. П. Его объявляла в розыск Грузия по "зеленому уведомлению".

В начале апреля 2025 года США депортировали и передали в Каире представителям правоохранительных органов РФ обвиняемого в крупном мошенничестве.

Следствие установило, что с 2006 по 2007 год задержанный в составе организованной группы похищал денежные средства ряда банков. В том числе на покупку одних и тех же дорогих автомобилей сообщники оформили кредиты в разных банках Новокузнецка, а полученные средства поделили между собой.

Ущерб от действий мошенников составил несколько десятков миллионов рублей. Уголовное дело завели еще в 2008 году, а в 2012-м в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако злоумышленник скрылся за границей и был объявлен в розыск.