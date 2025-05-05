Полиция освободила под залог подозреваемого по делу о теракте на концерте Леди Гаги

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Бразильская полиция отпустила под залог мужчину, который пытался совершить теракт на концерте американской певицы Леди Гаги. Об этом сообщает портал Metrópoles со ссылкой на правоохранительные органы.

В полиции уточнили, что через 5 дней подозреваемый обязан явиться в суд для определения меры пресечения.

До этого полиция также задержала второго подозреваемого по делу. Как сообщает CNN Brasil, этого человека в апреле депортировали из США.

Злоумышленники попытались устроить теракт в Рио-де-Жанейро 3 мая. На бесплатном концерте присутствовали более 2 миллионов человек.

По данным полиции, злоумышленники вербовали людей, включая подростков, для совершения нападений с самодельными взрывчатыми веществами. Также преступники планировали использовать бутылки с зажигательной смесью. Нападавшие должны были целиться в детей, подростков и других лиц.