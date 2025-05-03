ERTNews: женщина погибла при взрыве бомбы в греческих Салониках

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Самодельное взрывное устройство (СВУ) сдетонировало около отделения банка в центре Салоников. В результате погибла 38-летняя женщина, сообщает греческое общественное телевидение ERTNews.

По данным СМИ, взрыв произошел 3 мая в 06:00. Пострадавшую с тяжелыми ранениями доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти. У нее остановилось сердце по пути в медучреждение.

Журналисты утверждают, что погибшая могла иметь отношение к взрыву. Тот факт, что ее рука была ампутирована при взрыве дает основания расследовать причастность к СВУ, говорится в публикации.

Представитель греческой полиции Констанция Димоглиду рассказала, что женщина ранее привлекалась к ответственности за грабежи. Сейчас выясняется, перевозила ли она сама взрывчатку и был ли целью банкомат банка.

Отмечается, что произошедший взрыв повредил близлежащие магазины, в многоквартирных домах выбило окна, повреждены автомобили. Полиция оцепила территорию.

Ранее на севере Германии, в районе порта в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. – Прим. ред.), произошел взрыв. СМИ писали, что на месте ЧП работали пожарные, спасатели и полицейские. В правоохранительных органах заявили, что пострадало много людей.