Hamburger Morgenpost: в порту на севере Германии произошел взрыв

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На севере Германии, в районе порта в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. – Прим. ред.), произошел взрыв. Об этом сообщила газета Hamburger Morgenpost.

На месте работают пожарные, спасательные службы и полиция. В правоохранительных органах уточнили, что пострадало много людей.

Взрыв произошел в 14:30 по местному времени.

Ранее сообщалось, что на улице Промышленной в Ханты-Мансийске загорелся многоквартирный дом. Пожарные эвакуировали 35 человек, 4 пострадавших передали врачам скорой помощи. Спустя некоторое время пожар ликвидировали.

Следователи считают, что пожар произошел по вине уроженца Украины и гражданина Белоруссии. По версии следствия, они планировали теракт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении военнослужащего добровольческого батальона Минобороны РФ, который участвует в СВО.

12 апреля во время сборки агентами СВУ в жилом доме произошла непроизвольная детонация. Из-за этого разрушены 2 квартиры и госпитализированы 5 человек. Также в больницу были доставлены сами фигуранты дела.

В настоящее время злоумышленники заключены под стражу. Обстоятельства выясняются.