Пострадавшую в ДТП певицу МакSим выпишут из больницы в ближайшие полторы недели

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Певицу МакSим, попавшую в ДТП, выпишут из больницы в течение ближайших полутора недель, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора исполнительницы Маргарита Соколова.

23 апреля певица ехала в аэропорт. В какой-то момент у машины лопнуло колесо. Затем автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. МакSим находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

Уже в больнице медики выяснили, что, помимо ушибов и гематом, у нее начался воспалительный процесс. Сейчас жизнь артистки вне опасности, врачи отмечают улучшение ее состояния.

Ранее стало известно, что в момент аварии жизненно-важные органы певицы не были задеты. Некоторое время МакSим находилась в реанимации, после чего ее перевели в обычную палату.