Певец Макс Барских попал в ДТП в США

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Украинский певец Макс Барских опубликовал снимок разбитого автомобиля в Instagram после того, как попал в аварию в Лос-Анджелесе.

Артист утверждает, что забывал ценить каждый момент своей жизни. "Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно", – написал Барских.

Он также призвал поклонников всегда пристегиваться и быть внимательнее на дорогах. Певец добавил, что с ним все хорошо и он извлек урок из случившегося. Подробностей аварии Барских не привел.

