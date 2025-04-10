В центре Москвы мужчина случайно выронил сверток с кокаином прямо перед росгвардейцами

В центре столицы задержали мужчину с наркотическим веществом. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления Росгвардии по Москве.

По данным пресс-службы, спецназовцы обратили внимание на группу молодых людей с признаками алкогольного опьянения.

"При проверки документов у одного из граждан из кармана куртки выпал небольшой сверток с белым порошкообразным веществом", – говорится в сообщении.

В Росгвардии сообщили, что мужчина не смог пояснить, что находится в пакете. Тогда его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Экспертиза показала, что изъятое вещество – наркотическое средство кокаин, добавили в пресс-службе.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину, который забрался на крышу внедорожника в Москве. Им оказался 43-летний местный житель. Москвич утверждал, что в автомобиле находятся заложники. На место происшествия была вызвана скорая помощь для его освидетельствования.