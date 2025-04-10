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10 апреля, 15:10

Происшествия

Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 218 человек

Фото: AP Photo/Matias Delacroix

Число жертв при обрушении крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго в Доминикане достигло 218 человек. Об этом заявил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес, передает РИА Новости.

Трагедия произошла 8 апреля, когда в заведении проходил популярный вечер живой музыки. В момент обрушения в заведении находилось много людей. По последним данным, как минимум 155 человек были госпитализированы с травмами.

СМИ сообщали, что в списке погибших числится губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз. Она погибла из-за травм, которые получила в результате обрушения крыши.

В связи с произошедшим глава республики Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.

Новости мира: крыша ночного клуба обрушилась во время концерта в Доминикане

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