Сигнал "Сирена" объявили в Чехове для спецслужб

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Сигнал "Сирена" ввели для спецслужб в подмосковном городском округе Чехов. По предварительным данным, там может укрываться пособник террористов, заявил в своем телеграм-канале глава городского округа Михаил Собакин.

"В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов. Прошу всех сохранять спокойствие", – написал он.

Как уточнил глава округа, в городе работают сотрудники МВД и ФСБ.

Собакин добавил, что ситуация находится на его личном контроле. Глава городского округа продолжит сообщать об оперативных мероприятиях.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что с начала года на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности предотвратили 27 терактов. Благодаря работе правоохранительных органов и спецслужб удалось пресечь несколько попыток проникновения украинских диверсантов на территорию РФ.

До этого российские спецслужбы предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области. Действия подозреваемого в теракте классифицировали по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".

