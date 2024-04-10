Опасность атаки БПЛА объявлена в Таганроге

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасность атаки дронов объявили в Таганроге Ростовской области. Об этом заявил глава администрации города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

В связи с этим он призвал граждан спуститься на нижние этажи домов или в подвалы. Также глава администрации Таганрога посоветовал найти место без окон и спрятаться на полу.

Ранее средства ПВО 5 апреля уничтожили более 40 целей в Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, в результате атаки была повреждена электроподстанция. Он уточнил, что специалисты уже ведут работы по восстановлению энергоснабжения из-за повреждения электроподстанции.

До этого стало известно, что над территорией Ростовской области сбили 44 беспилотника. Еще почти 10 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, Саратовской, Курской и Белгородской областями.

