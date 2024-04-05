Восемь человек пострадали при детонации взрывчатки на БПЛА в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При детонации взрывного устройства на беспилотнике в Ростовской области восемь человек получили травмы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Инцидент произошел в Морозовском районе. Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения БПЛА.

"Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", – информировал Голубев.

Для помощи пострадавшим в Морозовск направили дополнительную бригаду медиков. После произошедшего организовали следственные действия.

Ранее стало известно, что за прошедшую ночь над территорией Ростовской области сбили 44 беспилотника. Еще почти 10 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, Саратовской, Курской и Белгородской областями.

