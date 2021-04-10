Суд арестовал экс-министра труда Дагестана

10 апреля, 22:24
Фото: dagtourism.com
Суд Махачкалы заключил под стражу бывшего министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, обвиняемого в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения, а также мошенничестве в особо крупном размере. Информация опубликована на сайте регионального СК.
В пресс-службе уточнили, что арест назначен на 1 месяц и 18 дней, то есть до 27 мая.
По версии следствия, с 2017 по 2018 год Ибрагимов совместно другими участниками преступного сообщества похитил бюджетные средства на сумму, превышающую 620 миллионов рублей.
"Участники преступного сообщества поступившие из бюджета Республики Дагестан через министерство финансов республики денежные средства, предназначенные для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть из которых возвращалась организаторам и участникам преступного сообщества", – отмечается в материале.
О задержании Ибрагимова стало известно 9 апреля. В ближайшее время правоохранителям предстоит установить и других участников преступного сообщества.
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