Суд в Москве арестовал помощника прокурора по делу о взятке

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Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца старшего помощника столичного прокурора Елену Кишкурно по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановлением Пресненского районного суда на срок до 7 июня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кишкурно Елены Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", – рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее Мосгорсуд дал по 11 лет колонии строгого режима бывшим борцам с коррупцией в столичной полиции Дмитрию Атаеву и Евгению Кашматову. Уточняется, что фигуранты также заплатят штраф 100 миллионов рублей каждый по обвинению в получении взятки в размере 15 миллионов рублей.