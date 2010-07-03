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18:23

Съехавшего на машине с эвакуатора мужчину лишили прав

происшествия суды

18:23

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Фото: телеканал Москва 24

Мужчину, который съехал на машине с эвакуатора, лишили водительских прав на 1,5 года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Решение принял районный суд Внуково, признавший водителя виновным.

В пресс-службе напомнили, что история произошла 13 января текущего года. Во время рейда по проверке такси МАДИ и ГИБДД остановили автомобиль Kia Rio.

На иномарку было оформлено разрешение такси. Это значит, что на машине должен был находится опознавательный фонарь, которого не было. Не оказалось и цветографической схемы на борту.

"Водитель же должен иметь путевой лист, туда вносятся отметки о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. В ходе рейда выяснилось, что осмотр водитель и автомобиль не проходили", – уточнили в АМПП.

Машину собирались эвакуировать, но у водителя были другие планы. Он вызвал на место знакомого, которому, предположительно, принадлежало авто.

"Появился другой водитель и потребовал вернуть машину, после чего забрался в нее и съехал с платформы эвакуатора, сильно повредив автомобиль и эвакуатор и подвергнув опасности находящихся рядом людей. Водитель оторвал бампер на своей машине и скрылся с места происшествия", – заключили в пресс-службе.

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происшествия суды

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