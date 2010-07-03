Съехавшего на машине с эвакуатора мужчину лишили прав

Мужчину, который съехал на машине с эвакуатора, лишили водительских прав на 1,5 года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Решение принял районный суд Внуково, признавший водителя виновным.
В пресс-службе напомнили, что история произошла 13 января текущего года. Во время рейда по проверке такси МАДИ и ГИБДД остановили автомобиль Kia Rio.
На иномарку было оформлено разрешение такси. Это значит, что на машине должен был находится опознавательный фонарь, которого не было. Не оказалось и цветографической схемы на борту.
"Водитель же должен иметь путевой лист, туда вносятся отметки о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. В ходе рейда выяснилось, что осмотр водитель и автомобиль не проходили", – уточнили в АМПП.
Машину собирались эвакуировать, но у водителя были другие планы. Он вызвал на место знакомого, которому, предположительно, принадлежало авто.
"Появился другой водитель и потребовал вернуть машину, после чего забрался в нее и съехал с платформы эвакуатора, сильно повредив автомобиль и эвакуатор и подвергнув опасности находящихся рядом людей. Водитель оторвал бампер на своей машине и скрылся с места происшествия", – заключили в пресс-службе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.