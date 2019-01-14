"Сбежавшая" с эвакуатора машина была зарегистрирована в такси

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Машина, которую автовладелец самовольно отцепил от эвакуатора, была зарегистрирована как такси. Об этом Агентству "Москва" сообщили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

В ходе рейда по проверке такси дорожный инспектор остановил Kia Rio белого цвета. Как рассказали в МАДИ, у автомобиля есть лицензия такси, но при проверке у водителя не оказалось путевого листа с отметками о медицинском и техосмотре. Представители инспекции напомнили, что отсутствие этих документов недопустимо, так как плохое самочувствие водителя может привести к аварии. Кроме того, если машина зарегистрирована как такси, водителю необходимо иметь при себе не только путевой лист, но и опознавательные знаки: цветографическую схему и фонарь такси на крыше.

По информации СМИ, водитель автомобиля приобрел кредитный автомобиль у прежнего владельца, но не мог переоформить его на себя. Из-за этого инспекторы ГИБДД после проверки документов решили эвакуировать машину. Тогда водитель позвонил фактическому владельцу, который, по словам мужчины, примерно через 50 минут приехал на место инцидента. Мужчина потребовал вернуть ему машину. Услышав отказ, он "самовольно открепил машину, запрыгнул на платформу эвакуатора и съехал с него", уточнили в МАДИ.

Кадры происшествия вскоре появились в Сети. При этом владелец машины объяснил свой поступок тем, что другого выхода из ситуации он не видел.