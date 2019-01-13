Владелец машины, "спрыгнувшей" с эвакуатора, объяснил побег

Москвич на иномарке съехал с эвакуатора и скрылся от дорожных служб
Автовладелец, чья машина "спрыгнула" с эвакуатора, объяснил телеканалу Москва 24 свою позицию. По его словам, автомобиль пытались эвакуировать незаконно.
Инцидент произошел 13 января у аэропорта Внуково. Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов, после чего якобы заявили, что транспортное средство подлежит эвакуации из-за того, что за рулем находится посторонний человек.
Находившийся за рулем мужчина позвонил фактическому владельцу автомобиля. По телефону он объяснил инспекторам, что за рулем находился его приятель. Он прибыл на место инцидента в течение 50 минут. Увидев, что его авто грузят на эвакуатор, он забрался в салон и спустил его на дорогу.
"Сейчас еще будут говорить, что совершил ДТП и скрылся. Меня даже никто не пытался остановить при полном освобождении моей машины от эвакуатора. Тупо забрал и уехал. Другого варианта не было с ними бодаться", – рассказал водитель.
Ранее в Сети появились кадры, на которых владелец автомобиля угоняет его с эвакуатора. Мужчина требовал от сотрудников эвакуационной службы вернуть его машину. Получив отказ и не дожидаясь приезда полицейских, водитель съехал с платформы эвакуатора и покинул место инцидента. Его автомобиль при этом получил повреждения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.