Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13 января, 23:36

Владелец машины, "спрыгнувшей" с эвакуатора, объяснил побег

происшествия эксклюзив

13 января, 23:36

Поделиться в социальных сетях:

Москвич на иномарке съехал с эвакуатора и скрылся от дорожных служб

Автовладелец, чья машина "спрыгнула" с эвакуатора, объяснил телеканалу Москва 24 свою позицию. По его словам, автомобиль пытались эвакуировать незаконно.

Инцидент произошел 13 января у аэропорта Внуково. Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов, после чего якобы заявили, что транспортное средство подлежит эвакуации из-за того, что за рулем находится посторонний человек.

Находившийся за рулем мужчина позвонил фактическому владельцу автомобиля. По телефону он объяснил инспекторам, что за рулем находился его приятель. Он прибыл на место инцидента в течение 50 минут. Увидев, что его авто грузят на эвакуатор, он забрался в салон и спустил его на дорогу.

"Сейчас еще будут говорить, что совершил ДТП и скрылся. Меня даже никто не пытался остановить при полном освобождении моей машины от эвакуатора. Тупо забрал и уехал. Другого варианта не было с ними бодаться", – рассказал водитель.

Ранее в Сети появились кадры, на которых владелец автомобиля угоняет его с эвакуатора. Мужчина требовал от сотрудников эвакуационной службы вернуть его машину. Получив отказ и не дожидаясь приезда полицейских, водитель съехал с платформы эвакуатора и покинул место инцидента. Его автомобиль при этом получил повреждения.

происшествия эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика