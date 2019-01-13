Владелец машины, "спрыгнувшей" с эвакуатора, объяснил побег

Москвич на иномарке съехал с эвакуатора и скрылся от дорожных служб

Автовладелец, чья машина "спрыгнула" с эвакуатора, объяснил телеканалу Москва 24 свою позицию. По его словам, автомобиль пытались эвакуировать незаконно.

Инцидент произошел 13 января у аэропорта Внуково. Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов, после чего якобы заявили, что транспортное средство подлежит эвакуации из-за того, что за рулем находится посторонний человек.

Находившийся за рулем мужчина позвонил фактическому владельцу автомобиля. По телефону он объяснил инспекторам, что за рулем находился его приятель. Он прибыл на место инцидента в течение 50 минут. Увидев, что его авто грузят на эвакуатор, он забрался в салон и спустил его на дорогу.



"Сейчас еще будут говорить, что совершил ДТП и скрылся. Меня даже никто не пытался остановить при полном освобождении моей машины от эвакуатора. Тупо забрал и уехал. Другого варианта не было с ними бодаться", – рассказал водитель.

Ранее в Сети появились кадры, на которых владелец автомобиля угоняет его с эвакуатора. Мужчина требовал от сотрудников эвакуационной службы вернуть его машину. Получив отказ и не дожидаясь приезда полицейских, водитель съехал с платформы эвакуатора и покинул место инцидента. Его автомобиль при этом получил повреждения.