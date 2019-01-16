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12:56

Компания такси заплатит штраф за угонщика машины с эвакуатора

происшествия транспорт

12:56

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Компания такси "Лансер", которая выдала лицензию "угнавшему" машину с эвакуатора, заплатит штраф в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник управления административной практики Московской административной дорожной инспекции Владимир Ахмадеев. Компанию оштрафовали за отсутствие путевого листа у водителя, который 13 января спрыгнул на машине такси прямо с платформы эвакуатора.

"В настоящее время МАДИ проводит административное расследование по факту случившегося, запрошены все необходимые документы", – цитирует Ахмадеева ТАСС. По мнению представителя МАДИ, расследование этого инцидента может занять до двух месяцев. Он уточнил, что сейчас свидетельство о регистрации такси находится у сотрудников инспекции, поэтому компания "Лансер" пока не сможет использовать этот автомобиль.

Как пояснил Ахмадеев, "компания получит штраф 60 тысяч рублей за отсутствие у водителя путевого листа". Кроме того, самого водителя могут лишить права управлять транспортным средством на срок до 1,5 года. Наказание грозит ему за то, что он скрылся с места происшествия.

По словам Ахмадеева, ООО "Лансер" уже имеет задолженность по штрафам почти на два миллиона рублей. "Основная часть штрафов выписана за нарушение правил перевозки – машины не оборудованы соответствующим образом, а водители не проходят медицинский осмотр перед началом рабочего дня", – отметил представитель МАДИ.

13 января в ходе совместного рейда сотрудники ГИБДД и МАДИ решили изъять такси Kia Riо, так как у водителя не было путевого листа с отметками о медицинском и техническом осмотре. Вскоре на место инцидента приехал фактический владелец машины. Он потребовал вернуть автомобиль, а после отказа – самовольно открепил машину, съехал с эвакуатора, повредив бампер, и скрылся. Владелец "сбежавшего" автомобиля объяснил телеканалу Москва 24, что в тот момент не видел другого выхода из ситуации.

Угнавшего свое авто с платформы эвакуатора водителя могут лишить прав

происшествия транспорт

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