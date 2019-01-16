Расследовать инцидент со "спрыгнувшей" с эвакуатора машиной будут два месяца

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Расследование дела водителя такси Kia Riо, который "угнал" автомобиль с эвакуатора займет до двух месяцев, сообщил начальник управления административной практики МАДИ Владимир Ахмадеев, передает Агентство "Москва".

"Его срок по закону может составлять до двух месяцев. При этом свидетельство о регистрации транспортного средства находится у сотрудников инспекции. Компания не сможет использовать этот автомобиль", – сказал Ахмадеев.

Он отметил, что за отсутствие путевого листа будет оштрафована на 60 тысяч рублей компания "Лансер".

13 января в ходе совместного рейда сотрудники ГИБДД и МАДИ решили изъять такси Kia Riо, так как у водителя не было путевого листа с отметками о медицинском и техническом осмотре.

Вскоре появился фактический владелец автомобиля. Он потребовал вернуть машину, а после отказа – самовольно открепил ее, съехал с эвакуатора, повредив бампер, и уехал.

Владелец Kia Riо объяснил телеканалу Москва 24, что в тот момент не видел другого выхода из ситуации.