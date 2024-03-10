Росприроднадзор конфискует льва, который напал на школьницу в Саратове

Фото: телеграм-канал "Росприроднадзор"

Росприроднадзор постановил изъять льва, который напал на девочку в Саратове. Зверь будет передан в благотворительный фонд защиты животных "Дино" в Волгограде. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Накануне лев, которого содержат в вольере на территории одного из предприятий в Саратове, напал на 14-летнюю девочку.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, лев из вольера лапой притянул девочку к себе и покусал ей руки. В областном минздраве заверили, что угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет.

При этом сообщается, что в самом предприятии не смогли объяснить, кем, как и когда был приобретен лев. Никаких документов на него тоже не было. Росприроднадзор принял решение об изъятии дикого животного.

Ранее в селе Козино в Подмосковье на крыше одного из домов местные жители обнаружили львицу.

До этого жители Московской области сообщили, что встретили в своем дворе рысь. По словам очевидцев, хищное животное было замечено в ЖК "Город набережных" в Химках.