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происшествия

08:20

В Москве задержали мать, оставившую в сумке новорожденного

происшествия

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

В Москве задержали мать новорожденного, которого накануне обнаружили в сумке возле одного из жилых домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы столичного управления СК РФ Юлию Иванову.

"Задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство новорожденного сына, обнаруженного на юго-востоке Москвы", – сказала Иванова.

Она уточнила, что в ближайшее время правоохранители проведут с участием задержанной ряд необходимых следственных мероприятий.

Утром 9 марта подросток нашел новорожденного в сумке на автостоянке возле жилого дома на улице Перерва. Ребенка госпитализировали. По данному факту прокуратура организовала проверку. Было установлено, что мальчик родился в больнице за три дня до инцидента.

Позже следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка").

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