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10 февраля, 16:15

Происшествия

Во Владивостоке две женщины пытались продать шкуру белого медведя

Фото: 123RF/vladsilver

Во Владивостоке две женщины незаконно приобрели шкуру белого медведя, после чего попытались ее перепродать, передает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, местная жительница купила шкуру белого медведя и предложила своей знакомой продать ее. Однако покупатель действовал в рамках ФЗ "Об оперативно-разыскной деятельности" и передал женщинам муляж денег. В результате они были задержаны на месте преступления.

Шкура белого медведя изъята, а в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее в сумке вылетавшей из Иркутска гражданки Китая обнаружили ковер из шкуры медведя длиной в 1,5 метра. Женщина планировала полететь в Монголию. По ее словам, найденный ковер был куплен в качестве сувенира. Однако документов на изделие из натуральной шкуры бурого медведя у нее не было.

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