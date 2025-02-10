ФСБ изъяла более 2 тонн мяса краба на Сахалине

Фото: depositphotos/Grigorenko

Правоохранители пресекли незаконный оборот более 2 тонн мяса краба в Сахалинской области, сообщает RT со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Сотрудники ведомства обнаружили и изъяли 1 430 килограммов мяса краба в варено-мороженном виде и более 630 килограммов камчатского и синего краба. На данную продукцию не было оформлено документов, которые могли бы подтвердить законность ее происхождения.

Место для переработки и фасовки этой продукции для дальнейшей реализации было обнаружено в населенном пункте Леонидово Поронайского городского округа. Его организовали двое местных жителей.

Ущерб водным биологическим ресурсам превысил 40 миллионов рублей, подчеркнули в ФСБ. В отношении фигурантов организовано разбирательство, по итогам которого правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее тюменские таможенники пресекли контрабанду 256 плиток дубайского шоколада, которые в Россию попытались нелегально ввезти двое мужчин из ОАЭ. Они признались, что кондитерские изделия были приобретены для розничной торговли в Тюмени, но подавать декларации на товар по установленной форме они не планировали.

