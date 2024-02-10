В промзоне в Петербурге нашли предмет, оказавшийся взрывчатым веществом

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Бесхозный предмет обнаружили в промзоне в Санкт-Петербурге. Позднее эксперты выяснили, что это взрывчатое вещество. О происшествии пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

"9 февраля в полицию Невского района поступило сообщение об обнаружении на территории промышленной зоны, расположенной на дороге на Петро-Славянку, 5, бесхозного предмета. Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом", – рассказали правоохранители.

В настоящее время специалисты устанавливают личности причастных. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

Ранее в Грузии задержали груз весом 14 килограммов со взрывчатым веществом, который направлялся из Одессы в Воронеж в целях осуществления терактов.

В Службе государственной безопасности уточнили, что взрывчатые вещества нашли в автомобиле типа минивэн, который принадлежит гражданину Украины. Предположительно, их доставку планировалось осуществить через КПП "Дарьял".



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