Силовики опубликовали кадры с выявленной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой

Фото: телеграм-канал Mash

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии показала кадры с обнаруженными 14 килограммами взрывчатки, которую везли из Одессы в Воронеж. Видео опубликовано на сайте ведомства.

На приведенных видеофрагментах запечатлено, как двое мужчин достают из багажника минивэна коробки и перекладывают их в другой автомобиль. Далее показывается работа экспертов, которые изучают содержимое коробок.

Внутри нашли взрывчатое вещество военного производства, 6 детонаторов с запрограммированным временем активации и 6 специальных ключей. Устройства были спрятаны внутри муляжей аккумуляторов для электромобиля, подчеркнули в ведомстве.

Груз попал в Грузию 19 января из Одессы, следуя из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. Предполагалось, что доставщики должны были въехать на территорию России и добраться до Воронежа.

Автомобиль, на котором осуществлялась доставка, принадлежит жителю Украины. В целом к передаче взрывчатки, уверены в СГБ, были причастны семь граждан Грузии, трое граждан Украины и два гражданина Армении.

По информации пресс-службы, сам процесс перевозки был организован гражданином Украины Андреем Шарашидзе. При этом причастные к инциденту, кроме Шарашидзе, могли быть не в курсе о содержимом груза, уточняли ранее в СГБ.

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