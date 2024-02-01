Сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки по подозрению в подготовке теракта

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Сотрудники УФСБ РФ по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Во время обысков в арендованном гараже мужчины правоохранители нашли и изъяли тротиловые шашки, пиротехнику, емкости с горючей жидкостью, поражающие элементы, а также провода и книгу с инструкцией по изготовлению самодельной взрывчатки.

На задержанного возбудили уголовные дела по статьям "Приготовление к совершению теракта", "Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств". В данный момент мужчина находится под стражей.

Ранее Хабаровский краевой суд приговорил к восьми годам лишения свободы местную жительницу по статье о госизмене за то, что она отправляла деньги украинским солдатам.

До этого жителя Алтайского края задержали при попытке теракта на объекте Минобороны РФ в Барнауле. По данным спецслужб, мужчина по указанию куратора запрещенного объединения изготовил арсенал коктейлей Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов военного ведомства.

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