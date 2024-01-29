Мошенники убедили учительницу из Чебоксар поджечь школу

Фото: телеграм-канал SHOT

Мошенники убедили учительницу начальных классов из Чебоксар поджечь школу и записать видео в поддержку ВСУ. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале регионального главка СК РФ.

Женщина записала видео, где высказалась в поддержку украинской армии, а потом отправила его родителям своих учеников. Затем учительница подожгла здание образовательного учреждения. Пламя удалось оперативно ликвидировать. По данным следователей, обошлось без пострадавших.

"На допросе подозреваемая пояснила, что действовала по указанию неустановленных лиц, которые посредством телефонных звонков убедили ее в необходимости их выполнения, а также в получении кредитов и переводе денег на неизвестные ей счета", – говорится в публикации.

В отношении женщины завели уголовное дело о теракте. В настоящее время она задержана. Следствие будет просить суд о заключении подозреваемой в СИЗО.

Также выяснилось, что женщина причастна к еще одному уголовному делу. Ее обвиняют в краже двух золотых цепочек из ювелирного магазина.

Местные власти уточнили, что после поджога какие-либо повреждения в школе не были зафиксированы, жизням учащихся ничего не угрожает.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области за госизмену. Как рассказали в ведомстве, он переводил деньги Вооруженным силам Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Госизмена". В ФСБ добавили, что за подобное преступление человека могут арестовать на пожизненный срок.



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