Жителя Алтая задержали при попытке теракта на объекте Минобороны РФ

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Жителя Алтайского края задержали при попытке теракта на объекте Минобороны РФ в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону, передает РИА Новости.

По данным спецслужб, в ноябре мужчина 1979 года рождения через Интернет связался с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. Он заявил представителю организации, что готов к террористическим действиям на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.

Затем по указанию куратора запрещенного объединения он изготовил арсенал коктейлей Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов Минобороны РФ. При попытке совершения теракта мужчину задержали.

УФСБ России по Алтайскому краю возбудило в отношении злоумышленника уголовное дело по статье "Покушение на совершение террористического акта". Суд заключил его под стражу.

Ранее сообщалось, что силовики пресекли деятельность жителя Хабаровска, который по заданию украинской военной разведки собирал информацию о российских военных, участвующих в спецоперации.

В ФСБ добавили, что мужчина собирал сведения о радиочастотах, использующихся Минобороны РФ. Кроме того, злоумышленник планировал покушение на бойцов, которые базируются в частях Хабаровского края.