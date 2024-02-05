Направляющийся из Одессы в Воронеж груз взрывчатки задержали в Грузии

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В Грузии задержали груз весом 14 килограммов со взрывчатым веществом, который направлялся из Одессы в Воронеж в целях осуществления терактов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) страны.

Сотрудники контртеррористического центра изъяли груз, который попал в Грузию 19 января через контрольно-пропускной пункт "Сарпи" (на границе с Турцией. – Прим. ред.) из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. В СГБ уточнили, что взрывчатые вещества нашли в автомобиле типа минивэн, который принадлежит гражданину Украины. Предположительно, их доставка планировалась в Воронеж, через КПП "Дарьял".

Согласно информации ведомства, взрывные устройства в количестве шести единиц были созданы специалистами высокого уровня. Использование такой взрывчатки в многолюдных местах могло вызвать серьезное повреждение инфраструктуры и стать причиной масштабных жертв, указали в СГБ.

Кроме того, продолжили в службе, устройства были спрятаны в двух муляжах аккумуляторов для электромобиля.

"В контейнеры также было помещено 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. Во все 6 индивидуальных ящиков взрывных устройств было установлено столько же электронных таймеров, в которые было запрограммировано время приведения в действие", – говорится в сообщении.

К передаче взрывчатки в РФ были причастны семь граждан Грузии, трое граждан Украины и два гражданина Армении, уточнили в службе, отметив, что сам процесс перевозки был организован гражданином Украины Андреем Шарашидзе.

При этом в СГБ не исключили, что причастные к этому инциденту, кроме Шарашидзе, могли быть не в курсе о содержимом груза.

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