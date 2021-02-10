СК расследует гибель пациентов больницы в Одинцове как причинение смерти по неосторожности

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Следственный комитет расследует уголовное дело по факту гибели пациентов больницы в подмосковном Одинцове по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по региону Ольгу Врадий.

"Следователем следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух пациентов больницы (часть 3 статья 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности")", – сказала она.

За ходом расследования уголовного дела следит глава СК Александр Быстрыкин.

В больнице Одинцова погибли три пациента с коронавирусной инфекцией. Предварительной причиной их смерти называлась неисправность кислородного оборудования. Росздравнадзор сообщил, что изучит причину и обстоятельства их смерти.

Позднее руководитель структурного подразделения "Никольское" ГБУЗ МО "Одинцовская областная больница" Владимир Гордеев сообщил, что смерть двоих пациентов не была связана с нарушением подачи кислорода. По его словам, они скончались из-за тяжелого состояния.