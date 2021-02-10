Президент Фонда памяти группы Дятлова рассказал о потерявшихся в горах москвичах

13:11
Фото: ТАСС/URA.ru/Алексей Андронов
Президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич рассказал Москве 24 о том, что известно о группе туристов из столицы, которая, по сообщениям СМИ, пропала в горах в Свердловской области.
Ранее в СМИ появилась информация, что группа туристов из Москвы якобы пропала на перевале Дятлова. Позднее в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что москвичи не поставили в известность ведомство о своем походе, а это является нарушением федерального законодательства. Вместе с тем, по данным спасателей, с туристами все в порядке. Оказалось, что они пропустили поезд из Екатеринбурга до дома и в итоге решили воспользоваться самолетом.
По словам Кунцевича, на перевале Дятлова вполне безопасно, но при этом туристам нужно соблюдать определенные правила. Он добавил, что перед тем, как отправляться в горы, необходимо взять с собой экстренные средства связи, например спутниковый телефон.
"Оттуда телеграмму не пришлешь, мобильной связи тоже нет, только по спутниковому телефону. Также нужно уметь ориентироваться с помощью компаса или специальных приборов, которые дают полную информацию о нахождении объекта", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее в Следственном комитете РФ пришли к выводу, что туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла из-за схода снежной лавины и неопытности. Специалисты проанализировали данные ближайших к месту событий метеостанций и установили, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел фронт циклона, сопровождавшийся сильным снегопадом, ураганным ветром и падением температуры до минус 40 градусов.
Происшествие произошло в окрестностях горы Отортен. Там были обнаружены тела девяти студентов Уральского политехнического института. Причиной смерти некоторых из них стало обморожение, другие скончались из-за различных травм. Следователи также указали, что ни один из членов группы не участвовал в зимних походах 3-й категории сложности. Сам Дятлов участвовал лишь в одном из таких походов.
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