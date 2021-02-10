Президент Фонда памяти группы Дятлова рассказал о потерявшихся в горах москвичах

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Президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич рассказал Москве 24 о том, что известно о группе туристов из столицы, которая, по сообщениям СМИ, пропала в горах в Свердловской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что группа туристов из Москвы якобы пропала на перевале Дятлова. Позднее в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что москвичи не поставили в известность ведомство о своем походе, а это является нарушением федерального законодательства. Вместе с тем, по данным спасателей, с туристами все в порядке. Оказалось, что они пропустили поезд из Екатеринбурга до дома и в итоге решили воспользоваться самолетом.





Юрий Кунцевич президент Фонда памяти группы Дятлова Я звонил инструктору, который проводит группы, Александру Федотову. Он сказал, что никаких сигналов о пропаже не было. Сейчас там проходной двор, поэтому ничего не может случиться серьезного. Люди могли задержаться, ждать транспорт, так как там не проложена дорога нормальная. Но, конечно, температура сейчас низкая.

По словам Кунцевича, на перевале Дятлова вполне безопасно, но при этом туристам нужно соблюдать определенные правила. Он добавил, что перед тем, как отправляться в горы, необходимо взять с собой экстренные средства связи, например спутниковый телефон.

"Оттуда телеграмму не пришлешь, мобильной связи тоже нет, только по спутниковому телефону. Также нужно уметь ориентироваться с помощью компаса или специальных приборов, которые дают полную информацию о нахождении объекта", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее в Следственном комитете РФ пришли к выводу, что туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла из-за схода снежной лавины и неопытности. Специалисты проанализировали данные ближайших к месту событий метеостанций и установили, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел фронт циклона, сопровождавшийся сильным снегопадом, ураганным ветром и падением температуры до минус 40 градусов.

Происшествие произошло в окрестностях горы Отортен. Там были обнаружены тела девяти студентов Уральского политехнического института. Причиной смерти некоторых из них стало обморожение, другие скончались из-за различных травм. Следователи также указали, что ни один из членов группы не участвовал в зимних походах 3-й категории сложности. Сам Дятлов участвовал лишь в одном из таких походов.