Потерявшиеся на перевале Дятлова туристы из Москвы вышли на связь

Туристическая группа из Москвы, которая якобы пропала на перевале Дятлова в Свердловской области, находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву, сообщает региональный главк МЧС.

О пропаже группы заявляли близкие. Как сообщало местное издание E1.RU со ссылкой на источник, группа перестала выходить на связь в среду утром.

Выяснилось, что группа не была зарегистрирована в МЧС. Оказалось, что путешественники пропустили поезд в 8 утра в Екатеринбурге, а потому до перевала так и не добрались.

В ведомстве также уточнили, что в данный момент в районе перевала Дятлова зарегистрированы три туристические группы, все они находятся на связи со спасателями.

Ранее сообщалось, что СК России пришел к выводу, что туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла из-за схода снежной лавины и неопытности. Специалисты проанализировали данные ближайших к месту событий метеостанций и установили, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел фронт циклона, сопровождавшийся сильным снегопадом, ураганным ветром и падением температуры до минус 40 градусов.

В феврале 1959 в окрестностях горы Отортен были обнаружены тела девяти студентов Уральского политехнического института. Они отправились в поход в составе группы под руководством Игоря Дятлова. Причиной смерти некоторых из них стало обморожение. Другие скончались из-за различных травм.

Конспирологи не поверили официальной версии произошедшего. Они не исключали, что к гибели туристов могли быть причастны военные, которые испытывали в районе секретное оружие, и даже инопланетяне.

