Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:44

Пострадавший при стрельбе в столичной спортшколе рассказал о конфликте

происшествия эксклюзив

15:44

Поделиться в социальных сетях:

Пострадавший при стрельбе в спортшколе рассказал о случившемся

Житель столицы Алексей Емельянов, чей сын ходит в спортивную школу в Медведкове, попал в больницу после конфликта с отцом другого воспитанника. Сейчас мужчина, получивший пулю в голову, находится под присмотром медиков.

Ссора, перешедшая в перестрелку, произошла во время детского хоккейного матча. Уже после ЧП Алексей дал эксклюзивный комментарий телеканалу Москва 24, рассказав свою версию произошедшего.

"Были претензии к моему сыну, ну он мне пожаловался. Я подошел к нему, попросил пообщаться со мной, на что он начал меня толкать, завязалась потасовка. После этой потасовки я пошел прямо в кафе, а он вышел через раздевалку, взял пистолет и выстрелил в меня", – сказал Емельянов.

А вот жена стрелявшего мужчины утверждает, что дело не в хоккее. По ее словам, поводом для разборок стал бизнес.

"Один родитель из другого вымогают деньги, связанные с бизнесом. И вчера была очередная провокация. Провокации длились в течение трех месяцев. К сожалению, это произошло в таком месте, как бы человек уже сдал, уже все, не выдержал", – говорит Анна Кузнецова.

Раненный мужчина сейчас находится под присмотром врачей, а нападавший уже задержан. Со слов очевидцев, оба участника потасовки начали о чем-то спорить еще в буфете. Затем один из них достал пистолет и выстрелил другому в голову.

происшествия эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика