Пострадавший при стрельбе в столичной спортшколе рассказал о конфликте

Пострадавший при стрельбе в спортшколе рассказал о случившемся
Житель столицы Алексей Емельянов, чей сын ходит в спортивную школу в Медведкове, попал в больницу после конфликта с отцом другого воспитанника. Сейчас мужчина, получивший пулю в голову, находится под присмотром медиков.
Ссора, перешедшая в перестрелку, произошла во время детского хоккейного матча. Уже после ЧП Алексей дал эксклюзивный комментарий телеканалу Москва 24, рассказав свою версию произошедшего.
"Были претензии к моему сыну, ну он мне пожаловался. Я подошел к нему, попросил пообщаться со мной, на что он начал меня толкать, завязалась потасовка. После этой потасовки я пошел прямо в кафе, а он вышел через раздевалку, взял пистолет и выстрелил в меня", – сказал Емельянов.
А вот жена стрелявшего мужчины утверждает, что дело не в хоккее. По ее словам, поводом для разборок стал бизнес.
"Один родитель из другого вымогают деньги, связанные с бизнесом. И вчера была очередная провокация. Провокации длились в течение трех месяцев. К сожалению, это произошло в таком месте, как бы человек уже сдал, уже все, не выдержал", – говорит Анна Кузнецова.
Раненный мужчина сейчас находится под присмотром врачей, а нападавший уже задержан. Со слов очевидцев, оба участника потасовки начали о чем-то спорить еще в буфете. Затем один из них достал пистолет и выстрелил другому в голову.
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