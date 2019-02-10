В Зеленограде мужчина выстрелил в собеседника из травматического оружия

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Сотрудники полиции проводит проверку по факту стрельбы в Зеленограде, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в МВД, вечером 9 января между двумя мужчинами произошла ссора. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта схватил травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Пострадавший госпитализирован, а стрелявший задержан.

Ранее сообщалось, что стрельба из травматического оружия произошла в районе Южное Медведково. В спортивной школе N2 поссорились отцы юных хоккеистов. В ходе конфликта один выстрелил другому в голову.