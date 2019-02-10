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01:34

Отец юного хоккеиста получил ранение в голову во время матча в Москве

происшествия

01:34

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В районе Южное Медведково произошла стрельба из травматического оружия.

Во время матча хоккейных команд "Северная Звезда" и "Дмитров" случился конфликт между родителями юных хоккеистов.

По информации издания "Спорт-Экспресс", инцидент произошел в спортивной школе N2. Повздорили отцы игроков команды "Дмитров". Мужчины начали выяснять отношения около ледовой площадки, потом продолжили и в буфете.

В разгар ссоры один из мужчин достал травматический пистолет "Оса" и выстрелил обидчику в голову. После этого стрелявший сдался сотрудникам правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Пострадавший потерял много крови, его в срочном порядке доставили в больницу.

происшествия

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