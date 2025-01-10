Два человека погибли при атаке ВСУ по Светлодарску

Фото: 123RF/savmaster

Две женщины 1958 и 1948 годов рождения стали жертвами украинской атаки по Светлодарску. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о последствиях вражеских действий в телеграм-канале.

"Еще 12 мирных жителей, в том числе девочка-подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", – говорится в публикации.

Тяжелые ранения получили девочка 2008 года рождения и женщина 1964 года рождения, ранения средней степени тяжести зафиксировали у женщины 1968 года рождения и мужчин 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 годов рождения.

Кроме того, противник применил артиллерию HIMARS, после чего у магазина "Молоко" в Киевском районе Донецка пострадали четыре человека: женщины 1963 и 1940 годов рождения, сотрудник супермаркета – мужчина 2002 года рождения, работник коммунального предприятия – мужчина 1968 года рождения.

Специалисты оказывают помощь всем местным жителям, получившим травмы, добавил Пушилин.

Также оказались повреждены 23 машины, 9 жилых домов и 8 объектов инфраструктуры. ВСУ атаковали территорию ДНР более 15 раз.

Ранее два человека погибли и еще пять получили ранения в двух населенных пунктах Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ. Днем 8 января украинские военнослужащие атаковали автозаправку в Новой Каховке и обстреляли Старую Збурьевку.

До этого ребенок стал жертвой украинской атаки в Белгородской области. От действий ВСУ пострадали мама мальчика и ее второй семимесячный ребенок.

