Число жертв землетрясений в Японии достигло 206

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Жертвами землетрясений в Японии стали 206 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные японских региональных властей.

Не менее 52 человек по-прежнему числятся в списке пропавших – экстренные службы не могут связаться, чтобы подтвердить их местоположение. Пострадали 567 человек. В пунктах эвакуации все еще находятся около 28 тысяч жителей районов, затронутых землетрясениями.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 850 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Согласно данным сейсмологов, афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

В результате серии землетрясений наибольший ущерб понесла префектура Исикава. Там в результате подземных толчков было разрушено более 250 домов.