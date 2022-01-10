Пропавшего на юго-востоке Москвы подростка нашли живым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пропавший на юго-востоке Москвы подросток найден живым. Об этом информирует пресс-служба главка Следственного комитета по столице на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 10 января, проживающий в столичном районе Марьино 14-летний подросток не вернулся домой. По факту случившегося сотрудники СК организовали проверку.

"Благодаря совместной работе следователей главного управления и волонтеров "Поиск пропавших детей" местонахождение ребенка установлено", – заявили в ведомстве.

Там отметили, что жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

До этого в Севастополе 8-летняя девочка ушла из дома в школу и пропала. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

В поисках ребенка участвовали сотрудники МВД, а также добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Спустя некоторое время девочку удалось найти.