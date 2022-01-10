В Ставропольском крае нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Фото: СК РФ

Пропавший ранее 12-летний мальчик найден живым в Ставропольском крае. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По предварительной информации, в отношении ребенка не было совершено никаких преступлений. При этом в ведомстве отметили, что продолжают проводить доследственную проверку по факту произошедшего.

"Сейчас следователь СКР опрашивает подростка и выясняет все обстоятельства исчезновения. По результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подросток ушел из дома в станице Георгиевской 9 января. Мальчик не выходил на связь с родными.

