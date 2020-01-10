Мужчина скончался после стрельбы в Одинцовском городском округе

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Неизвестный застрелил мужчину из пистолета в Одинцовском городском округе. Сообщается, что после совершения преступления злоумышленник скрылся. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заявление главка МВД России по области.

"Неизвестный в одном из товариществ в Кубинке выстрелил в мужчину и скрылся", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что после случившегося потерпевший был госпитализирован. По информации источника в правоохранительных органах, пострадавший получил ранение в живот. Позднее он скончался в больнице.

"Скорая помощь его доставила в больницу, где он впоследствии скончался", – добавили в пресс-службе.

По факту происшествия полицейские проводят проверку. Известно, что злоумышленник стрелял из боевого пистолета. Кроме того, с места происшествия он скрылся на автомобиле Mazda.

Ранее стало известно о ранении мужчины из огнестрельного оружия в Одинцовском районе. Сообщалось, что в преступлении участвовали несколько человек.