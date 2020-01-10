Хирург попал под следствие за участие студентов в семичасовой операции по ампутации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Мурманской области хирург доверил студентам проведение операции по ампутации конечности. Об этом информирует сайт регионального управления СК России.

Инцидент произошел в июле 2019 года в одной из больниц Ковдорского района. Медик поручил четверокурсникам профильного института оперировать пациента. Сам же врач не принимал участия в хирургическом вмешательстве, а лишь раздавал указания.

Кроме того, сообщается, что несколько раз хирург покидал операционную, оставив студентов без контроля. Впоследствии в документации он записал, что оперировал на протяжении семи часов самостоятельно.

Отмечается, что тем самым врач умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности. По данному факту было возбуждено уголовное дело. К счастью, пациент остался жив.

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