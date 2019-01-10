Работу аварийных служб на месте ЧП в районе Тушинского тоннеля сняли с коптера

Место ликвидации последствий разлива воды в районе Тушинского тоннеля сняли с коптера

Место затопления тоннеля в столичном районе Тушино на северо-западе столицы сняли с коптера.

Инцидент произошел 10 января около 10:00. Машин в момент происшествия в тоннеле не было, никто не пострадал. Также оказался затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. По предварительным данным, площадь провала составила 75 квадратных метров.

После происшествия движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра столицы ограничили до одной полосы. Помимо этого, было перекрыто движение в сторону области от станции метро "Сокол". Движение на Волоколамском шоссе организуют по временной схеме.

Для ликвидации последствий прорыва дамбы был создан оперативный штаб. Озвучены первые возможные причины происшествия. Заммэра столицы Петр Бирюков не исключил, что затопление могло произойти из-за нарушений при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году.

К настоящему моменту в районе происшествия собрано уже около 300 тысяч кубометров воды, ее откачивают по специальной схеме. На месте ЧП работают более 50 профильных специалистов, также еще около 300 человек и 100 единиц спецтехники находятся в резерве на случай необходимости дополнительной помощи. Все аварийные работы планируют завершить до утра.

О ЧП телеканалу Москва 24 рассказали очевидцы. Так, одна из местных жительниц сообщила, что не смогла отъехать от своего дома. "Мой дом стоит прямо на дублере Волоколамского шоссе перед эстакадой. В районе 11:40 я выехала из дома, у меня была запись к врачу на улице Свободы через 15 минут. Смотрю, что весь наш дублер, который всегда летит, теперь стоит и полностью забит", – рассказала женщина. Еще один очевидец сообщил, что сам прорыв реки он не застал, а когда появился на месте ЧП, там уже работали спецслужбы. "Я просто мимо ехал, там потоп, утром было перекрыто в сторону Подмосковья, а чуть позже закрыли движение и в Москву. Водители разворачивались задним ходом и искали объездные пути", – рассказал мужчина. Он также отметил, что вода была цвета какао.

Московский метрополитен готов к увеличению пассажиропотока в вечерние часы 10 января из-за затопления Тушинского тоннеля.