По делу экс-замглавы ЯНАО Воронова арестовано имущество на 190 миллионов рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следствие арестовало у экс-замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрея Воронова, которого обвиняют во взяточничестве, имущество на сумму в размере 190 миллионов рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Воронов был арестован в Москве в начале июля. Позже суд продлил ему арест. Следователи считают, что он, исполняя обязанности вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей некой организации. Она заключалась в выполнении и оплате дизайнерских услуг в доме, который принадлежит его семье.

Взятка была передана Воронову за общее покровительство организации и связанных с ним компаний при заключении и исполнении госконтрактов в регионе. Один из фигурантов уголовного дела, Эдуард Полянский, признал вину и дал показания на других фигурантов. Он проходит по делу в качестве обвиняемого в даче крупной взятки.

