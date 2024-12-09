09 декабря, 06:56Происшествия
Три беспилотника были уничтожены над Ростовской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили этой ночью три беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Два дрона были сбиты в районе Миллерово, еще один – возле Каменска. В результате воздушной атаки пострадавших нет, последствия на земле уточняются.
Прошедшей ночью система ПВО также сработала над Белгородом и Белгородским районом. На подлете к городу было уничтожено несколько воздушных целей.
Накануне украинские войска атаковали четыре населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников. В результате атаки обошлось без пострадавших среди местных жителей.