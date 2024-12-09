Дело возбуждено против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов

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Следователи возбудили уголовное дело против военного медика, вживлявшего людям осколки боеприпасов для имитации ранений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

После операции в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых затем производились выплаты. Таким образом фигурантам удалось похитить более 12 миллионов рублей, отметил Бастрыкин.

Ранее правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли схему хищения выплат для граждан, якобы подписавших контракты на прохождение службы в зоне спецоперации.

По данным полиции, 51-летний помощник военного комиссара вместе со своей 38-летней женой искали тех, кого затем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров.

После этого с ними подписывали фиктивные контракты с Минобороны РФ о прохождении службы и участии в СВО. Им должны были выплачивать каждый месяц около 50 тысяч рублей, а также единовременно предоставить 500 тысяч рублей. Однако эти деньги злоумышленники забирали себе.