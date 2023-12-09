09 декабря, 13:54Происшествия
Дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в сотрудников Росгвардии в Москве
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения на двух сотрудников Росгвардии на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ГСУ СК по Москве.
Сообщается, что по факту стрельбы в росгвардейцев на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
По данным следствия, 9 декабря мужчина на улице Твардовского в Москве в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин. Потерпевшие госпитализированы. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Сообщается также, что здоровью пострадавших ничего не угрожает.
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