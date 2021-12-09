В "Яндексе" объяснили блокировку ударившего девушку таксиста

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Сервис "Яндекс.Go" заблокировал доступ к заказам для таксиста, который вытащил девушку из салона автомобиля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".

"Мы против любого проявления насилия и грубости, поэтому на время разбирательств временно закрыли водителю доступ к сервису", – отметили в компании.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как на Каширском шоссе таксист силой вытащил пассажирку автомобиля за волосы, ударив ее дверью машины. До этого девушка попыталась открыть дверь, но водитель сдал назад, после чего она несколько раз ударила автомобиль ногой.

Позже в беседе с телеканалом Москва 24 таксист объяснил, что девушка на видео – его возлюбленная, с которой он решил расстаться. По его словам, она восприняла информацию агрессивно.

