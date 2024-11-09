Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Автосервис загорелся на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло в Перовском проезде, 54. Огонь полыхает на площади 100 квадратных метров. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

Мать и трое детей погибли ранее во время пожара в пятиэтажке в Магадане. Огнеборцам удалось эвакуировать из горящего жилья женщину и детей 2, 3 и 6 лет. Однако позже медики констатировали их смерть.

Еще один пожар произошел в девятиэтажке в городе Нововоронеже. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. В результате погиб один человек.